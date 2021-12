Leitung soll auch durch Kevelaer, Issum, Geldern und Kerken führen : Sprechstunden über die Stromtrasse

Gelderland Amprion bietet Bürgern auch in Kevelaer, Issum und Kerken Termine zum Erdkabel an. Für die Sprechstunden von 15 Minuten ist eine Anmeldung nötig.

Um an den Bürgersprechstunden teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung unter 0231 3176907 nötig. Die Termine: 14. Dezember, 13 bis 15 Uhr in Uedem, 17 bis 19 Uhr in Sonsbeck; 15. Dezember, 9 bis 11 Uhr in Kevelaer, 13 bis 15 Uhr in Issum, 17 bis 19 Uhr in Kerken; 16. Dezember, 9 bis 11 Uhr in Kempen.