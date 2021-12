Insekten und Süßes : Auch Hornissen mögen Printen

Geldern Bei Bäckermeister Norbert Pooten aus Geldern gab es ungewöhnliche Nascher am Backwerk. Er brauchte einige Zeit, bis er ihnen auf die Spur kam.

Norbert Pooten ist zwar schon lange im Ruhestand. Doch sein Handwerk beherrscht der Bäckermeister natürlich immer noch. In der Vorweihnachtszeit backt er Printen für die Familie und für Freunde. „Nach dem alten Rezept, das ich schon seit 50 Jahren in meiner Bäckerei verwendet habe“, sagt der Gelderner.

Bevor die Printen mit Schokolade überzogen wurden, lagerte er sie früher eine Weile im Kühlhaus bei hoher Luftfeuchtigkeit, damit sie weich wurden. Pooten: „Heutzutage habe ich natürlich kein Kühlhaus mehr, deshalb lagere ich sie eine Weile im Garten unseres Privathauses in einem Gartenhäuschen.“

So wie auch in diesem Oktober. Doch weil Pooten ins Krankenhaus musste, lagen die Printen in diesem Jahr etwas länger im Gartenhäuschen – vier Wochen statt 14 Tage. Als der Bäcker die Printen fertigstellen und das Gebäck dafür aus dem Gartenhaus holen wollte, stellte er fest, dass das gesamte Gebäck zerfressen war.