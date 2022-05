Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit : Erfolgreicher Start für „Reparier-Bar“

Geldern Der Name ist Programm: Defekte Geräte, aber auch andere Gegenstände, sollen möglichst nicht weggeworfen werden. Durch technisch versierte Ehrenamtler bekommen sie in Geldern eine zweite Chance.

Eine ältere Dame wollte zum Beispiel ihrem defekten Gartengerät eine letzte Chance geben. Im Fachhandel konnte ihr nicht geholfen werden, und die Ersatzteile seien zu teuer. Daher versuchte sie ihr Glück bei der „Reparier-Bar“. Mit offenen Armen wurde sie im Eingangsbereich vom Organisations-Team empfangen und anschließend in den Begegnungsraum weitergeleitet. Dort wurde an jeder Ecke getüftelt und gewerkelt.

Mit geübten Handgriffen und entsprechendem Werkzeug wurde das defekte Gerät schon nach kurzer Zeit wieder zum Laufen gebracht. So retteten die gelernten Handwerker und begabten Hobbytüftler allerlei defekte Alltags- und Gebrauchsgegenstände vor dem Müll. „Es ist schön, etwas zurückgeben zu können. Das ist wie Weihnachten und Ostern zugleich“, meint der bereits pensionierte Mechatroniker Theo Friesen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass es gerade in der heutigen Wegwerfgesellschaft wichtig sei, Dinge zu erhalten und nicht direkt durch Neues zu ersetzen. Vor allem ältere Geräte könnten noch gut repariert werden, erklärte ein Helfer vor Ort. Jedoch möchte die „Reparier-Bar“ keine Konkurrenz für den Fachhandel sein und diesem auch seine Kompetenzen lassen, betonen die Ehrenamtler.

Im Café der Diakonie wird ein kleines Verpflegungsangebot in Form von Kaffee und Kuchen angeboten. Als Ort der Zusammenkunft und Integration ist dort jeder eingeladen, bei einem netten Gespräch und einem Stück Kuchen auch seine Seele zu reparieren. Das nächste Treffen findet am 1. Juni wieder ab 18 Uhr in der Diakonie in Geldern statt. Geplant sind monatlich ein bis zwei Treffen sowie handwerkliche Kursangebote, etwa wie man richtig streicht oder tapeziert.