Treffpunkt am Südwall : Ehrenamtliche für „Café to come“ gesucht

Geldern Verstärkung für Caritas-Team ist gerne gesehen. Dann können auch die Öffnungszeiten ausgeweitet werden.

Das ehrenamtliche Team des „Café to come“ im Caritas-Centrum Geldern sucht Verstärkung, damit die Öffnungszeiten ausgeweitet werden können. Aktuell ist das Café in den Räumen des Caritas-Centrums am Südwall nur dienstagvormittags geöffnet. Das soll sich bald ändern. „Das Café bietet in angenehmer Atmosphäre Gelegenheit zur Begegnung und für eine gemütliche Tasse Kaffee. Die ehrenamtlichen ‚Gastgeberinnen und Gastgeber‘ kümmern sich um die Bewirtung der Besucher mit Kaffee und belegte Brötchen sowie Kaltgetränken“, sagt Ernst Heien vom Caritasverband, der das Café begleitet. „Die Ehrenamtlichen geben aber nicht nur Kaffee und Kuchen an die Besucher aus, sondern haben auch ein offenes Ohr und plaudern mit den Gästen“, führt Heien weiter aus. Wichtig sei, dass jeder Ehrenamtliche selbst entscheiden könne, mit wie viel Zeit er sich engagieren möchte. Drei Helferinnen feierten in diesen Tagen ein kleines Jubiläum. Seit zehn Jahren engagieren sich Jutta Hommes, Rita Hintzen und Leni Kaysers ehrenamtlich im „Café to come“. Auch sie freuen sich über neue Kolleginnen und Kollegen.