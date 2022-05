Schwimmen : Melina Reis holt NRW-Titel im Mehrkampf

Die Gelderner Brustschwimmerin Melina Reis errang in Wuppertal die Mehrkampf-Goldmedaille. Foto: Stefan Ruetters

Geldern Nachwuchs des SC Delphin Geldern überzeugt bei den Landesmeisterschaten in Dortmund und Wuppertal. Dabei stellen die jüngsten Talente ihre Vielseitigkeit unter Beweis.

(him) Der Schwimm-Club Delphin Geldern hat eine neue Landesmeisterin in seinen Reihen. Melina Reis (Jahrgang 2012) krönte die Gelderner Erfolgsbilanz bei den NRW-Titelkämpfen, die jetzt im Dortmunder Südbad (Jahrgänge 2005 bis 2010) und im Wuppertaler Leistungszentrum (Jahrgänge 2003 und 2004 sowie offene Klasse) ausgetragen wurden, mit einer Goldmedaille im Brust-Mehrkampf. Ohnehin zeigten vor allem die Delphin-Talente der Jahrgänge 2011 und 2012 im „Schwimmerischen Mehrkampf“ in Wuppertal ihre Klasse. Dabei müssen die Kinder insgesamt fünf Rennen absolvieren: Über 50, 100 und 200 Meter in ihrer jeweiligen Spezialdisziplin sowie über 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil.

Melina Reis ließ gleich in vier Rennen ihren Konkurrentinnen keine Chance. Ihr gleichaltriger Vereinskamerad Nils Bauten belegte im Delphin-Mehrkampf Platz zwei. In dieser Disziplin sicherte sich auch die Geldernerin Caroline Stark (Jahrgang 2011) die Silbermedaille. Der SC Delphin stellte allerdings auch zwei Pechvögel: Emma Klaessen und Niklas Wilk (beide Jahrgang 2012) lagen im Freistil-Mehrkampf aussichtsreich auf Bronze-Kurs, als sie sich jeweils einen Frühstart leisteten und damit um einige Ränge zurückfielen. Charlotte Frohwerk (2012) landete im Rücken-Mehrkampf auf Platz vier. Insgesamt schraubten die Delphine in 36 von 40 Rennen ihre Bestzeiten weiter nach oben.

Bei den Meisterschaften in Dortmund erzielten Tobias Windisch (Platz sieben über 50 Meter Brust in 32,49 Sekunden) und Tami Kleuskens (Platz acht über 50 Meter Delphin in 34,14 Sekunden) die besten Gelderner Resultate. Bei den Titelkämpfen der älteren Jahrgänge in Wuppertal vertraten Lina Jonkmans, Benjamin Bauten und die 15-jährige Christina Bauten, die sich für die offene Klasse qualifiziert hatte, die Gelderner Farben. Das Trio verzeichnete bei neun Starts sieben persönliche Bestzeiten.