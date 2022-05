Brauchtum in Straelen : Holts Bruderschaft vor dem Schützenfest

Auwel-Holt Das Programm besprach die St.-Georgius-Bruderschaft auf der Jahreshauptversammlung. 81 Schützenbrüder waren vor Ort. Das große Fest beginnt Ende Juni.

Die St.-Georgius-Bruderschaft hat ihre Jahreshauptversammlung mit 81 Schützenbrüdern abgehalten und dabei das Schützenfest im Sommer vorgestellt. Man traf sich zunächst in der St.-Georg-Kirche zum Rosenkranzbeten und ging von dort zum Vereinslokal Schraetz-Aengenendt. Präsident Stefan Trienekens lud die Schützenbrüder ein, sich zu am Buffet zu stärken.

Das Schützenfest beginnt am Freitag, 24. Juni, 15 Uhr, wenn die Vereinsmitglieder und der Musikverein alle Hofstaatsmitglieder mit mehreren Planwagen abholen, um im Anschluss am Festzelt den Maibaum aufzustellen. Von dort geht es gegen 19.30 Uhr mit dem Fassanstich im Festzelt weiter und geht fließend in die Schützenparty unter dem Motto „90er Party“ über. Am Samstag, 25. Juni, findet erst ortsintern mit den beiden Bruderschaften und dem Musikverein das Abholen der Fahne und des Königs statt, bevor man um etwa 17 Uhr die geladenen Bruderschaften, Musikvereine und Ehrengäste zu der großen Parade durch das Auwel-Holter Dorfzentrum abholt. Der Höhepunkt der Parade findet vor der Kirche mit dem Fahnenschwenken statt. Von dort zieht man ins Festzelt auf dem Kirchparkplatz ein und feiert den Königsgalaball. Am Sonntag finden um 11 Uhr die Hochmesse mit anschließender Kranzniederlegung und der Frühschoppen mit einer Ehrung verdienter Mitglieder und einer spannenden Verlosung statt. Dort wird dann bis zum Thronsturz und hoffentlich noch darüber hinaus gefeiert.