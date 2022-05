Polizei im Kreis Kleve : Hunderte Bußgelder nach Kontrollen im Grenzgebiet verteilt

Kreis Kleve Die Polizei zieht Bilanz der Verkehrskontrollen in der vergangenen Woche. Besonders im Fokus stand dieses Mal das Grenzgebiet. Dort wurden alleine an einem Tag über 300 Verkehrssünder erwischt.

In der vergangenen Woche hat die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 547 Verkehrsteilnehmer erwischt, die die zulässige Geschwindigkeit überschritten hatten. Allein 343 davon wurden am Dienstag bei einem Sondereinsatz mit Kontrollstellen im Grenzgebiet erfasst. Dabei fiel den Polizeikräften auch ein Auto auf, dessen Hauptuntersuchung schon zwei Jahre überfällig war.

Am Montag fand zudem ein Einsatz gemeinsam mit Kräften des Zolls auf dem Gelände einer Spedition in Rees statt, bei dem Lkw-Kontrollen durchgeführt wurden. Am Donnerstag hatte es ein Autofahrer besonders eilig: Er war mit satten 77km/h in der 30er Zone auf der Heinrich-Bause-Straße in Kleve-Kellen unterwegs. Nun hat er mit einer Geldstrafe, zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.