Diakonie startet Aktionsjahr in Dinslaken : Kinderarmut ist ein Armutszeugnis

Dinslaken Auftakt des Aktionsjahres „Kein Kind in Armut“ der Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken: Mit verschiedenen Veranstaltungen und Projekten sollen die Menschen für die Thematik sensibilisiert werden.

Auf der Rasenfläche vor dem Dinslakener Bahnhof steht ein großes Plakat. Zu sehen sind darauf, offensichtlich von einem Kind gemalt, eine Mutter mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Alle drei weinen. Daneben steht: „Ohne Geld bin ich traurig und streite mit meiner Mutter“. Zum Auftakt des Aktionsjahres „Kein Kind in Armut“, das die Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken ausgerufen hat, ist dieses Plakat jetzt öffentlich zu sehen. Es macht auf die Problematik der Kinderarmut aufmerksam. Insgesamt sind in Dinslaken und Umgebung sieben Großplakate auf Stellwände geklebt worden, die die Grünen nach der Landtagswahl zur Verfügung gestellt haben, wie Alexandra Schwedtmann, Geschäftsführerin der Diakonie, bei der Vorstellung der Aktion berichtete.

Das Thema Kinderarmut liegt ihr am Herzen, weil es leider ein Dauerthema sei. „Ich bin seit 18 Jahren Sozialarbeiterin und die Kinderarmut war immer allgegenwärtig. Es wurde so viel versprochen, aber bis heute hat sich nicht viel geändert“, berichtet Schwedtmann. Um auf die Thematik aufmerksam zu machen, hat die Diakonie das Aktionsjahr ins Leben gerufen. „Wir möchten die Menschen wachrütteln und das Thema in den Mittelpunkt stellen, damit sich unsere Gesellschaft ändert“, erklärt Schwedtmann. Mit der jetzt gestarteten Plakataktion sollen diese Kinder und Jugendlichen, die in armen Verhältnissen leben, deren Sorgen und Nöte endlich wahrgenommen werden. „Kinder dürfen in Deutschland kein Armutsfaktor sein“, sagt die Diakonie-Geschäftsführerin und fordert deshalb eine Kindergrundsicherung.