Musikverein Concordia Kapellen : Frühjahrskonzert mit besonderen Jubiläen

Kapellen Im Bürgersaal zeigten rund 30 Musiker unter Leitung von Hans-Gerd Stienen ihr Können. Außerdem wurden an diesem Abend langjährige Mitglieder geehrt.

Der zweite Teil des Konzertabends begann mit gewaltigen Klängen aus den Abenteuerfilmen „Gladiator“ und „Ben Hur“, während das schwungvolle Medley „Selections from Mary Poppins” so manchen Gast freudig mitwippen ließ. Was eine schüchterne Elefantendame mit Leonard Cohen und ein Rock’n‘Roll-Gorilla mit Elton John verbindet, erklärte Moderator Stephan Masseling in seinen Begleitworten zur Musik des Animationsfilms „Sing!“. Mit den „Coldplay Classics“ bewies der Musikverein im Anschluss, dass auch moderne Popmusik wunderbar durch ein Blasorchester interpretiert werden kann.