Preis für das Ehrenamt im Altbierdorf : Wer bekommt den Issumer Bürgerpreis

Zu den Preisträgern in diesem Jahr gehörte das Trommerkorps „Rheinklänge“ Issum. Es gratulierten Bürgermeister Clemens Brüx (l.) und Stefan Haag von der Brauerei Diebels (r.). Foto: Gemeinde Issum

Issum Einzelpersonen oder Gruppen können für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen werden. Einsendeschluss ist der 15. Januar. Im März soll die Preisverleihung stattfinden.

Zum 19. Mal wird herausragendes ehrenamtliches Engagement mit dem Josef-Diebels-Bürgerpreis ausgezeichnet. Dotiert ist der Ehrenpreis mit 2500 Euro. Er wird an Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine mit besonderem ehrenamtlichem Engagement in der und für die Gemeinde Issum vergeben.

Alle Bürger können Vorschläge einreichen (schriftlich, telefonisch, persönlich oder per E-Mail) und damit Personen oder Gruppen nominieren, die sich durch ihr besonderes ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde Issum auszeichnen. Aus allen Vorschlägen werden die Preisträger von einem Gremium ausgewählt, bestehend aus dem Issumer Bürgermeister, den Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins Issum, der Vereinsgemeinschaft Sevelen und des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Seniorenausschusses sowie einem Vertreter von Anheuser-Busch InBev.

„Eines ist allen ehrenamtlich wirkenden gemeinsam: Sie engagieren sich freiwillig für eine gute Sache; sie wenden viel von ihrer Zeit und Energie, viel von ihrem Wissen und ihrer Fantasie auf, um eine Aufgabe zu erfüllen, die sie sich selbst ausgewählt haben und die ihnen am Herzen liegt“, erläutert Issums Bürgermeister Clemens Brüx. „Bürgerschaftlich Engagierte zeigen mit ihrem Wirken, dass Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn in der Gemeinde Issum fest verankert sind und diese Werte in unserer Gesellschaft hoch im Kurs stehen.“