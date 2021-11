Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Viktoria Winnekendonk siegt weiter

Gelderland Fußball-Niederrheinliga der Frauen: SV Walbeck verliert 0:1 gegen Spitzenreiter FV Mönchengladbach. Der Lokalrivale gibt sich beim Schlusslicht keine Blöße.

Doch am Ende setzte sich der favorisierte Titelaspirant knapp mit 1:0 (1:0) am Walbecker Bergsteg durch. Nur in der 22. Minute schwächelte das Abwehrbollwerk, prompt schossen die Gäste das Tor des Tages. Dennoch zeigte sich der SV Walbeck, der jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat, gegenüber der schwachen Vorstellung beim 2:5 in Duisburg deutich verbessert. Mit einer großartigen kämpferischen Einstellung hielt man den Gegner in Schach. In der Schlussphase warf die Mannschaft noch einmal alles nach vorne. Lisanne Grusa hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber frei stehend an der Gladbacher Torhüterin. „Trotz der Niederlage ist das Spiel wichtig für die Moral. Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können“, sagte Walbecks Trainer Dieter Blomm.