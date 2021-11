Öffentlicher Wasserspender für Geldern : SPD wünscht sich Trinkbrunnen am Markt

Geldern Passend dazu könnte aus Sicht der Sozialdemokraten die bereits beschlossene Sichtbarmachung des historischen Stadtbrunnens weiter vorangetrieben werden.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Trinkwasserbrunnen errichtet worden, jüngst auch in Kleve. „Öffentliche Wasserspender ermöglichen ein besseres Leben mit weniger materiellem Konsum“, so die SPD-Fraktion in Geldern. Dadurch könne nicht nur die Wasserversorgung von besonders schutzbedürftigen Personengruppen verbessert, sondern auch die Nutzung von Einweg-Plastikflaschen verringert werden.

„In Geldern gab es bereits im Mittelalter öffentliche Brunnen mitten in der Stadt, und auch die Stadtwerke haben viele Jahre lang einen Trinkwasserbrunnen am Marktplatz betrieben“, so der Fraktionsvorsitzende Andreas van Bebber. Deshalb beantrage seine Fraktion die Errichtung eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens. Anbieten würde sich aus Sicht der Sozialdemokraten ein Standort am Markt – idealerweise in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. Passend dazu könnte die bereits beschlossene Sichtbarmachung des historischen Stadtbrunnens weiter vorangetrieben werden.