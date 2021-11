Einsatz der Ehrenamtlichen : KAB Sevelen sammelt seit 50 Jahren für den guten Zweck

Sevelen Das Geld floss in Projekte im Ort und international, etwa für ein Kinderkrankenhaus in Moskau. Die Bruderschaften sammeln ab jetzt die Tannenbäume ein.

Das erste Ergebnis dieser Sammlung war für eine neue Bestuhlung im Jugendheim. Bis 1988 wurden diese Sammlung durchgeführt. So konnten in dieser Zeit der Kindergarten in Sevelen, die Katastrophenopfer in Ecuador , die Lepra-Station in Brasilien und weitere Einrichtungen mit einer Summe von 6218 Mark unterstützt werden.

Neben den Schulen und Kindergärten in Sevelen gingen die Spenden an das Kinderkrankenhaus in Moskau, die Kinderklink in Bethlehem, weiter gingen Spenden an das Friedensdorf in Oberhausen, an Pater Gregori als Indienhilfe, an die Amani-Hilfe, an die Geldener Tafel und noch viele andere mehr. Insgesamt konnten so im Laufe der knapp 50 Jahre rund 21.000 Mark und rund 13.500 Euro an die verschiedensten Objekte überwiesen oder übergeben werden.