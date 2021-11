Photovoltaikanlagen auf den Dächern öffentlicher Gebäude : Kerken setzt auf Sonnenenergie

Wie an der Kästner-Schule Dormagen sollen auch Dächer der öffentlichen Gebäude in Kerken mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kerken Im Umweltausschuss geht es am Dienstag um einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Für das Jahr 2022 sollen ausreichende Haushaltsmittel für die Planung und die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern gemeindlicher Gebäude eingeplant werden.

Die Dächer der öffentlichen Gebäude in Kerken sollen für Solarenergie-Anlagen genutzt werden. Im Umweltauschuss geht es am Dienstag, 9. November, ab 18 Uhr im Adlersaal Nieukerk um einen entsprechenden Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Für das Jahr 2022 sollen ausreichende Haushaltsmittel für die Planung (etwa statische Nachweise, elektrotechnische Planungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen) und die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern gemeindlicher Gebäude eingeplant werden.

Die Verwaltung befürwortet den Vorschlag. Die Errichtung von Photovoltaikanlagen sei ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele in der Bundesrepublik. Auf einen vorausgehenden Antrag der CDU-Fraktion seien bereits alle gemeindlichen Gebäude auf die Möglichkeiten der Aufnahme von Photovoltaikanlagen geprüft worden, aber ohne eine statische oder eine wirtschaftliche Untersuchung. Das Landesprogramm Progres.NRW biete den Kommunen aktuell die Möglichkeit, sich die Beratungsleistung zum Ausbau einer Photovoltaikanlage bis zu 90 Prozent fördern zu lassen. Förderfähig sind Machbarkeitsstudien, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Vorplanungsstudien, sowie die Voruntersuchungen der Statik und Standardsicherheit. Dabei sind Studien, Analysen und Gutachten durch qualifizierte externe Berater zu erstellen und müssen anbieterneutral und unabhängig sein.

Die Verwaltung steht laut Vorlage aktuell in Kontakt zu einem externen Berater mit dem Ziel, bis zur Sitzung am Dienstag konkrete Aussagen darüber zu erhalten, für welche Gebäude entsprechende Anträge gestellt werden sollten. Zur Ermittlung der für den späteren Ausbau erforderlichen Planungsdaten sollten 45.000 Euro im Haushalt 2022 bereitgestellt werden. Bei Erreichen der maximalen Fördersumme in Höhe von 40.000 Euro verbleibt somit ein Anteil von 5000 Euro bei der Gemeinde Kerken.