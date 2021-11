Zuwachs von 20 Prozent : Kreis-FDP meldet deutlich mehr Mitglieder

Die FDP im Kreis Kleve kann Mitgliederzuwächse verzeichnen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Kreis Kleve Politisierung in Wahlkampfzeiten oder Vorbote der anvisierten Ampel-Koalition? Der FDP-Kreisverband hat eigenen Aussagen zufolge in den vergangenen Monaten deutlich an Mitgliedern zugelegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell seien es 340 Liberale zwischen Emmerich und Straelen, wie es von der FDP heißt. Damit habe man seit 2019 einen Zuwachs von 20 Prozent zu verzeichnen. „Es macht uns stolz, dass wir auch im Kreis Kleve deutlich an Zustimmung gewinnen. Es stoßen immer wieder neue Mitglieder jedweder Altersgruppen zu uns, die unsere Partei vielfältiger machen“, sagt Stephan Haupt, FDP-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter in Düsseldorf.