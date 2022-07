Befragung per Postkarte und Internet : Bürger können über Kultur abstimmen

Über diese Postkarte ist die Teilnahme an der Befragung zum Kulturentwicklungsplan ebenfalls möglich. Die Karten liegen jeweils in den Rathäusern von Wermelskirchen und Burscheid aus. Foto: Ann-Kathrin Gusowski

Burscheid / Wermelskirchen Bis zum 24. Juli können Interessierte noch an der Befragung zum Kulturentwicklungsplan abstimmen. Die Teilnahme ist dabei per Postkarte oder über das Internet möglich. Was mit der Teilnahme erreicht werden soll.

Wer darüber entscheiden möchte, welche Kultur- und Kunstveranstaltungen es demnächst in der Stadt geben soll, kann noch bis zum 24. Juli über den Kulturentwicklungsplan abstimmen. Die Städte Burscheid und Wermelskirchen sind aktuell dabei, diesen zu entwickeln. Bei diesem „wichtigen, interkommunalen Planungsprozess“, wie das Amt für Ratsangelegenheiten, Kommunikation und Kultur den Kulturentwicklungsplan beschreibt, „werden die Einschätzungen zur örtlichen Kulturarbeit insbesondere von den Kulturexpertinnen und -experten und von den Kulturkonsumenten, der Bevölkerung beider Städte, benötigt.“

Teilnehmen können die Bürger über ausliegende Postkarten in den Rathäusern oder über eine Online-Befragung. Ausgefüllte Postkarten werden noch bis Freitag in beiden Rathäusern entgegengenommen. Online teilnehmen können Bürger noch über das Wochenende bis zum 24. Juli.

Kulturmanagerin Jasmin Dorner bedankt sich schon jetzt bei allen, die sich an der Umfrage beteiligt haben oder noch beteiligen werden. „Ich bin sehr dankbar für die Rückmeldungen der Bürger“, sagt sie. Sie freue sich auch darüber, „dass sich die Kulturschaffenden und Künstler Zeit für das Ausfüllen der umfangreichen Fragebögen genommen haben“.

Durch die ausführliche Befragung soll gezielt das Wissen der Experten zu dem Thema abgefragt werden. Je mehr Personen sich beteiligen, desto besser kann sich Dorner einen Überblick über die jeweiligen Kulturlandschaften machen, daher wünscht sie sich „möglichst viele ausgefüllte Fragebögen“. Zur Befragung sagt sie: „Für beide Städte und die interkommunale Planung ist das eine Riesenchance“.

Die Auftaktveranstaltung des Kulturentwicklungsprozesses findet am 19. Oktober ab 17 Uhr in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen statt. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Diese wird voraussichtlich ab Ende September online ermöglicht.

(lst)