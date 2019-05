Pflegeserie der RP und des St.-Clemens-Hospitals : Pflege in jedem Notfall

Geldern Auf der Intensivstation des St.-Clemens-Hospitals sind die Pflegekräfte rund um die Uhr für schwerstkranke Patienten da. Ein neuer Andockwagen, den einer der Pfleger entwickelt hat, soll ihnen nun die Arbeit erleichtern.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

„Ich glaube schon, dass hier ein bestimmter Schlag von Menschen arbeitet“, sagt Weipert. „Man muss sehr aufgeweckt und teamfähig sein und an seine eigenen Grenzen gehen können.“ Besonders wichtig sei das in Notsituationen. „Wenn ein Patient in Lebensgefahr schwebt, muss man die Handgriffe beherrschen und immer in Absprache mit den Kollegen und dem Arzt arbeiten.“ Diese mitunter lebensbedrohlichen Notsituationen seien zwar besonders brenzlig, aber auch besonders schön, wenn man sie zum Positiven wenden kann, findet Weipert. Und auch ein Interesse an Technik sei wichtig bei der Arbeit auf der Intensivstation – das hat Simon Janßen mit seinem Projekt Andockwagen bewiesen.