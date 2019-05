Fussball : Nächster Halt: Stadion Rote Erde

Straelen Fußball-Regionalliga: Auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt macht der SV Straelen am Samstag bei Borussia Dortmund II Station. Nach dem 2:0 gegen Alemannia Aachen ist die Stimmung bei den Grün-Gelben ausgezeichnet.

Inka Grings, Trainerin des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, geht auf der einen Seite hoch konzentriert mit dem Abstiegskampf um. Nämlich immer dann, wenn sie ihre Mannschaft auf den jeweils nächsten Gegner vorbereitet. Auf der anderen Seite nimmt die Fußball-Lehrerin aber auch die schwierige Situation, in der sich die Grün-Gelben drei Spieltage vor Saisonende befinden, ganz gelassen. So hatte die ehemalige Nationalspielerin am Montagabend etwas Besseres zu tun, als das Revier-Derby im Fernsehen zu verfolgen, in dem die SG Wattenscheid 09 mit einem 2:1-Erfolg an der Essener Hafenstraße einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte. Genauso nahm sie am Freitagabend auch die 0:2-Niederlage des Mitkonkurrenten Bonner SC beim Wuppertaler SV mit einem Achselzucken zur Kenntnis – ein aus Straelener Sicht sehr erfreuliches Resultat.