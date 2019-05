Handball : TV Aldekerk II schielt noch nach Platz zwei

Aldekerk (stemu) Handball-Oberliga der Frauen: TV Aldekerk II – HSG Bergische Panther (Sa., 15.30 Uhr, Vogteihalle). Die Motivation ist bei der Reserve der Aldekerker Handballerinnen immer noch hoch, auch vor dem letzten Spieltag.

Abschied nehmen wird das Team von drei Spielerinnen und Co-Trainerin Naomi Akeredolu. Sie spielt in Zukunft für St. Tönis in der Nordrheinliga. Außerdem geht Anne Jöbkes mit unbekanntem Ziel, Leona Karpowitz studiert in Dortmund und Lisa Kunert wechselt in die Zweite Liga zum TuS Lintfort. „Sie wird zwar formal aus der ersten Mannschaft verabschiedet, aber hat ja auch bei uns oft gespielt.“