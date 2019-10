Polizei Geldern sucht Zeugen : Besitzerin findet Pferd mit angeschwollenem Kopf

Geldern Eine Pferdebesitzerin in Geldern hat ihr Tier auf einer Koppel mit angeschwollenem Kopf gefunden. Kurz zuvor hatte sie zwei Personen beobachtet, die nahe bei dem Pferd standen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am vergangenen Freitag, 25. Oktober 2019, sah die Pferdebesitzerin, dass auf ihrer Koppel am Bommesweg zwei Unbekannte bei den Tieren standen, berichtet die Polizei. Als sie nach draußen ging und die beiden Personen ansprach, hätten sie die Flucht ergriffen.

Die Frau schaute sich die Pferde genauer an und stellte fest, dass ein Tier, das nah an den beiden Personen gestanden hatte, sehr nervös war und einen angeschwollenen Kopf hatte, berichtet die Polizei. Das Pferd kam in eine Klinik nach Wachtendonk. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sein, dass die Unbekannten etwas an das Tier verfüttert haben, so die Polizei. Das könnte zu der Reaktion mit dem geschwollenen Kopf geführt haben. Die Koppel liegt ländlich, auf ihr standen zur Tatzeit zwischen 17.30 und 17.45 Uhr mehrere Pferde.