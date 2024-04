Vier Autos beteiligt Polizei stoppt Rennen von Niederländern zwischen Weeze und Geldern

Der Kevelaerer alarmierte die Polizei, wendete seinen Wagen und fuhr den vier anderen Autos in einigem Abstand hinterher. Dadurch kann die Polizei den weiteren Verlauf des Rennens genau nachvollziehen: Die rasante Fahrt der vier Fahrzeuge führte mitten durch Twisteden und dann über die Red-Sun-Kreuzung über die B9 hinweg. In hohem Tempo rasten die Wagen durch Wetten und weiter in Richtung Veert und Kapellen. Auf der Veerter Straße in Höhe der Langstraat wendeten die Fahrzeuge und fuhren wieder in Richtung Wetten, bevor sie von der Polizei kurz vor der Ortschaft Kapellen gestoppt werden konnten.