Wie gut ist der ÖPNV? : Straelens SPD testet den Nahverkehr

Wie man von Straelen und seinen Ortschaften, wie hier Broekhuysen, mit dem ÖPNV weiterkommt, will die SPD testen. Foto: Stadt

Straelen Einige SPD-Politiker der Blumenstadt machen sich demnächst mit Bus und Bahn auf den Weg nach Kleve.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im ländlichen Raum bildete ein Schwerpunktthema in der Mitgliederversammlung der Straelener SPD. Unter dem Leitgedanken „Mobilitätswende auch auf dem Land“ forderten die Sozialdemokraten, bei der öffentlichen Mobilität die Spirale zu durchbrechen, dass kaum vorhandene Angebote den öffentlichen Nahverkehr unattraktiv machen und letztlich zu weiteren Einschränkungen wegen mangelnder Nachfrage und Finanzierbarkeit führen.

„Es darf nicht sein, dass ausgerechnet auf dem Land – also in der Fläche – ohne Pkw kaum etwas geht. Das gilt sowohl aus ökologischer als auch aus sozialer Sicht“, stellte Straelens SPD-Vorsitzender Joachim Meyer fest. Fehlende öffentliche Verkehrsangebote träfen insbesondere die Gruppen, die aus verschiedenen Gründen keine Autos hätten, das seien überwiegend die vier „A“, nämlich Alte, Auszubildende, Arbeitslose und Ausländer. Es treffe aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen in besonderer Weise.

Info Die Spitze der Straelener SPD 1. Vorsitzender Joachim Meyer Stellvertreter und Schriftführer Holger Dietze Kassierer Jürgen Göwe Beisitzer Marion Malessa, Christa Richarz, Renate Kuckla, Dietmar Boysen, Daniel Boysen (auch Juso-Vertreter), Jürgen Kuckla Ehrenvorsitzender Otto Weber

Nach Ansicht der SPD muss man sich auf den Weg machen, die durch mangelnde Mobilität entstehende gesellschaftliche Ungleichheit zu beseitigen und eine auch ökologisch nach vorn gerichtete Mobilitätspolitik zu verwirklichen. Dabei gehe es auch um Fragen des täglichen Lebens, wie die Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen und von Arbeitsstellen, Krankenhäusern oder Ärzten.

Die SPD Straelen will deshalb, quasi als „Selbstversuch“, an einem Samstag mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Kreisstadt Kleve besuchen. Schwanenburg, Museen – auch aus dem südlichen Kreisgebiet sollte das kein Ausland sein. Der Vorstand wurde beauftragt, eine solche Fahrt mit ihren Details wie Abfahrts- und Umsteigezeiten, Preise und Fahrkartenverkauf zu organisieren. Dabei sollen auch die Teilnehmer aus den Straelener Ortschaften und Bauernschaften von Herongen bis Kastanienburg eine Chance haben, das Auto in der Garage zu lassen.

Ehrenvorsitzender Otto Weber fasst die Zielsetzung zusammen: „Wir wollen von der Planung einer solchen Fahrt bis zur Rückkehr an die Ausgangspunkte unsere Erfahrungen zusammenstellen. Und natürlich auch Gespräche mit Nutzern führen, die während der Woche auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind.“ Und die SPD will insgesamt sehen, was an der Feststellung ist, dass der ÖPNV auf dem Land die Menschen praktisch ins Auto zwinge.

Ein Bus der Linie 063 an der Haltestelle Geldern Markt. Foto: Stadt Geldern