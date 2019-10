Kommunalwahl in Wachtendonk : Ein Bürgermeister-Kandidat ohne Partei

Kommunalwahl in Wachtendonk

Wachtendonk Die Fraktion und der Vorstand der CDU haben sich einstimmig für Alexander Pasch entschieden. Das letzte Wort hat allerdings eine Mitgliederversammlung Ende November. Hoffnung auf Unterstützung durch andere Parteien.

Im Wachtendonker Rathaus arbeitet er schon. Doch er möchte an die Spitze der Gemeindeverwaltung. Und das mit Hilfe der CDU. Für die soll der parteilose Alexander Pasch bei der Kommunalwahl 2020 in das Rennen um das Bürgermeisteramt gehen und Nachfolger von Hans-Josef Aengenendt werden, der bekanntlich aus persönlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet hat.

Auf einer gemeinsamen Sitzung von Parteivorstand und Fraktion der Christdemokraten einigte man sich auf den 46-Jährigen. „Die Zustimmung lag bei 100 Prozent“, berichtete die stellvertretende Vorsitzende Gabi Stromenger. Pasch habe einen guten Eindruck hinterlassen, er sei sympathisch und kompetent. Sie wies allerdings zugleich darauf hin, dass eine Mitgliederversammlung das letzte Wort in dieser Sache habe. Sie wird wahrscheinlich Ende November stattfinden. „Der Vorstand schlägt dann Alexander Pasch vor“, beschrieb Gabi Stromenger das Prozedere

WBV Es gibt einen Kandidaten, doch dessen Name noch geheim ist.

Es war Fraktionsvorsitzender Joachim Oomen, der Pasch für eine Kandidatur ansprach. „Wer könnte es aus der Verwaltung machen?“, beschreibt Oomen seine ersten Gedankengänge, die er dann gemeinsam mit dem CDU-Vorstand weiter ausbaute. Der gebürtige Straelener Pasch war zunächst überrascht, dann entwickelte sich die Idee, Bürgermeister zu sein, allmählich bei ihm. „Ich packe gerne neue Dinge an“, erklärt der 46-Jährige, der seit April 2012 in der Wachtendonker Gemeindeverwaltung und dort Mitarbeiter der Kämmerei ist.

Ein Mann der Zahlen und Finanzen war Pasch schon vorher. Von 1989 bis 1992 absolvierte er seine Ausbildung bei der Stadt Straelen Danach arbeitete er unter anderem zehn Jahre für Versicherungen und fünf Jahre in der Kommunalberatung. „Da habe ich organisatorisch in der Verwaltung viel erlebt und viele Kommunen kennengelernt“, sagt Alexander Pasch. Eine Zeitlang war er bei der Firma Infoma angestellt, die für das Neue Kommunale Finanzmanagement die Software entwickelte. Danach heuerte er erneut bei der Straelener Stadtverwaltung an, bevor er ins Wachtendonker Rathaus wechselte.