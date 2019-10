Graffiti auf Kunstwerk : Ruf nach Überwachungskameras für Issum

Issum Unbekannte haben das neue Fassadengemälde am Platz an de Pomp mit einem Graffiti besprüht. Nun fordern einige Bürger eine Überwachung mit Kameras.

Nachdem in der Nacht zu Sonntag die künstlerisch gestaltete Fassade auf Issums Platz An de Pomp mit einem illegalen Graffiti besprüht wurde, äußert sich nun Bürgermeister Clemens Brüx. „Ich bin genauso geschockt wie viele andere. Das Gemälde ist noch nicht einmal freigegeben und schon beschmiert“, sagt der Bürgermeister. Auf der Issumer Facebook-Seite wird seit dem Vorfall laut über eine Videoüberwachung nachgedacht. Dabei ist es kaum ein Jahr her, dass darüber in der Politik lebhaft diskutiert wurde. Die SPD hatte dazu einen Antrag eingereicht, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu Vandalismus im Rathauspark gekommen war. Auch am vergangenen Wochenende blieb der Rathauspark nicht verschont. Blumen waren aus den Kübeln gerissen worden, die laut Rolf Oymann vom Ordnungsamt Issum aber wieder eingepflanzt werden konnten.