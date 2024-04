Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen Unbekannter sprengt Zigarettenautomat in Alpen

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag einen Zigarettenautomaten in Alpen gesprengt. Das teilte die Polizei nun mit. Gegen 1.30 Uhr wurden Anwohner an der Rathausstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Sie konnten beobachten, wie sich ein Täter über die Überreste des zerstörten Zigarettenautomaten beugte. Danach wurde der Täter durch zwei vorbeifahrende Fahrzeuge gestört, woraufhin er sich versteckte und schließlich in der Von-Dornik-Straße in ein Auto flüchtete und davonfuhr. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, normale Statur, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Winterjacke, einer hellen Sweatjacke und hellen Turnschuhen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Auch die beiden Autofahrer sollen sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort melden, Tel. 02842 9340.