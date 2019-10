Tambourcorps Wachtendonk : Viel Spaß auf dem Trampolin in Duisburg

Wachtendonk Die Kinder des Tambourcorps’ „Frei-Weg“ Wachtendonk trafen sich mit den Begleitern zum gemeinsamen Jugendausflug samt Übernachtung am Proberaum. Nachdem alle Sachen im Proberaum verstaut und die Schlafplätze gefunden waren, ging es nach Duisburg zum Super Fly.

In der Trampolinhalle hielt es nach kurzer Einweisung eines Mitarbeiters keinen mehr am Boden, die ersten Trampoline wurden getestet. Alle hatten zwei Stunden lang Zeit, sich auszutoben. Man konnte mit überdimensionalen Box-Handschuhen versuchen, sich gegenseitig in den Schaumstoff zu werfen, oder man konnte sich an einer Schaukel aus drei Metern Höhe in ein Schaumstoffbecken schwingen. Jeder hatte eine Menge Spaß. In Wachtendonk war zum Essen ein Tisch in dem neuen „Imbiss zum Holländer“ reserviert. Es gab leckere Pommes und kleine Snacks. Inhaber Dennis Pollmann bewirtete wunderbar. Anschließend machten sich alle zur Burgruine auf. Im Proberaum kamen alle langsam zur Ruhe und schliefen schließlich ein. Am nächsten Morgen wurde gemeinsam gefrühstückt und anschließend die Sachen zusammengepackt. Der Jugendausflug mit Übernachtung hat auch beim zweiten Mal so viel Spaß gemacht, dass dies nicht die letzte Übernachtung im Proberaum war. Wer beim Tambourcorps mitspielen möchte, sollte die Proben besuchen. Mittwochs von 19 bis 20 Uhr ist Gesamtprobe, freitags von 15 bis 17 Uhr Flötenjugendprobe. Kontakt per Mail (tc-freiweg@web.de) oder telefonisch bei Marion Kammann (0157 85894775).