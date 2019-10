Sportschießen : Kevelaerer „Tiger“ büßen Tabellenspitze ein

Franka Janssen zeigte im Duell mit KKS Nordstemmen starke Nerven und steuerte den entscheidenden dritten Punkt bei. Foto: SSG Kevelaer

Kevelaer (RP) Erste Bundesliga Nord der Luftgewehrschützen: KKS Nordstemmen – SSG Kevelaer 2:3; SV Wieckenberg – SSG Kevelaer 3:2. Die Bundesliga-Mannschaft der SSG (Schieß-Sport-Gemeinschaft) Kevelaer ist mit einem Sieg und einer Niederlage aus Wietze bei Celle zurück.

Der KKS Nordstemmen ist Wiederaufsteiger und galt als einfacher Gegner für die „Tiger“ aus der Marienstadt. Doch so einfach waren die Hildesheimer nicht zu schlagen. Besonders Nadine Gudert, die es mit Kevelaers Top-Schützin Anna Janssen zu tun hatte, verblüffte mit 397 Ringen. Sie nahm Janssen den Einzelpunkt ab, die es auf 396 Ringe brachte. Auch Ayleen Heuft, Gegnerin von Alexander Thomas, konnte in drei von vier Serien jeweils einen Punkt gut machen und gewann mit 392:389 Ringen. Der für Sergey Richter auf der Ausländerposition eingesetzte Marco Suppini gewann sein Bundesliga-Debüt mit 397:391. Jana Erstfeld sorgte mit 399 Ringen für ein fast fehlerfreies Match und ließ Gegnerin Dana Klingebiel (384) weit hinter sich. Franka Janssen machte mit 392:389 den entscheidenden dritten Punkt. Damit bestätigten die Kevelaerer zunächst die Tabellenführung in der Luftgewehr-Bundesliga Nord.

Das Duell mit Gastgeber SV Wieckenberg war an Spannung nicht zu toppen. Jana Erstfeld konnte sich von Gegnerin Tina Lehrich schnell absetzen und brachte den Tigern mit 396:384 den ersten Punkt. Auch Alexander Thomas fand zu seiner alten Form zurück und behauptete sich mit 396:393 gegen Isabell Ruschel. Der eigentliche Krimi fand auf den ersten beiden Positionen statt. Vier Topschützen, die sich international schon empfohlen haben, schenkten sich nichts und kämpften jeweils hart um die wichtigen Einzelpunkte. Anna Janssen stand dem Norweger Hendrik Larsen gegenüber. Während Janssen bereits in der ersten Serie einmal die Neun traf, blieb Larsen bis zum 38. Schuss fehlerfrei. Auch wenn dann ebenfalls die Neun auf seiner Scheibe aufblinkte, kam Janssen nicht mehr an Larsens Ergebnis ran, da sie in ihrer dritten Serie auch einmal die Zehn verfehlte. Mit grandiosen 398:399 Ringen ging der Punkt an Gegner Wieckenberg.