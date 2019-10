Haus im Hagenland : Neue Auszubildende für die Pflege von Senioren

Sieben junge Menschen begannen im Haus im Hagenland. Foto: Jakobi

Wachtendonk Gleich sieben neue Auszubildende begannen am 1. Oktober ihre dreijährige Ausbildung im Haus im Hagenland zur Pflegefachkraft. Vorher waren sie schon einmal an ihrer neuen Arbeitsstätte und wurden von Einrichtungsleitung Christiane Bürkel-Caelers, Pflegedienstleitung Sarah Chassent sowie Praxisanleiterinnen Marion Spättmann und Franziska Hyde in Empfang genommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für alle gab es – neben vielen Informationen und Eindrücken – auch eine persönliche kleine Schultüte. Die Auszubildenden sind Anna Bruns, Jolien Stelkens, Celine Pöhling, Jennifer Husemann, Cassidy Naumann, Lukas Redzepi und Bastian Hußmann.

Auf der Führungskräftetagung in Berlin wurde das Haus Im Hagenland für die großen Erfolge und die Zufriedenheit der Auszubildenden mit dem goldenen K ausgezeichnet. „Nachwuchsförderung ist ein großes Thema in unserem Haus“, so Einrichtungsleitung Christiane Bürkel-Caelers. Wichtig sei dabei, den Azubis in ihrer dreijährigen Ausbildung nicht nur das nötige Fachwissen zu vermitteln, sondern auch viel Empathie und Sensibilität im Umgang mit den Senioren. Gleichwohl ist auch ein angenehmes und entspanntes Arbeitsklima für die Auszubildenden sehr wichtig und das Wissen, dass sie immer auf ein offenes Ohr stoßen, sollten sie Unterstützung benötigen oder Ängste und Probleme auftreten. Das goldene K ist schon die zweite Auszeichnung für das Haus im Hagenland. 2016 konnte Einrichtungsleitung Christiane Bürkel-Caelers im Namen ihres gesamten Teams das goldene K für eine ausgezeichnete Bewohnerzufriedenheit entgegennehmen.