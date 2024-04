Tier der Woche Leslie sucht ein neues Zuhause

Für Leslie wünschen sich die Pflegerinnen und auch die ehrenamtlichen Katzenkuschlerinnen, die die scheue Schönheit mit ihren Zuwendungen aus der Reserve gelockt haben, katzenerfahrene Menschen, die in einem sehr ruhigen Haushalt ohne Kinder leben. „Fellpflege ist bei Leslie eine notwendige und vor allem auch regelmäßige Aufgabe. Durch das Erbe von ihren Waldkatzen-Vorfahren hat sie das weiche lange Fell mitbekommen, das aber ohne entsprechendes Kämmen verfilzen würde“, weist Nölting auf eine weitere Besonderheit hin, auf die man bei der Katzendame achten muss. Leslie würde sich im neuen Für-Immer-Zuhause über einen gesicherten Balkon freuen, um dort in der Sonne zu dösen und zu beobachten, was draußen so alles passiert.