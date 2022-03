Anmeldung bis Ende März : Am Berufskolleg Geldern sind noch Plätze frei

Geldern Das schulische Beratungsteam bietet am 22. März eine Informationsveranstaltung an. Auf der Homepage des Berufskollegs gibt es das passende Anmeldeformular.

Es gibt Bildungsgänge, die zum Hauptschulabschluss oder zum mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) führen. In anderen können die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife erworben werden. Bei dem angestrebten Schulabschluss sollte man sich für einen beruflichen Schwerpunkt entscheiden. So können im Bereich Technik, Ernährung und Versorgungsmanagement sowie im Bereich Wirtschaft und Verwaltung zusätzlich berufliche Kenntnisse erworben werden. Auch eine berufliche Weiterbildung zum „Staatlich geprüfte Betriebswirt/in“ in Abendform für Berufstätige ist möglich.

Viele Schülerinnen und Schüler sind vielleicht noch unsicher über ihren weiteren beruflichen oder schulischen Weg. Das schulische Beratungsteam bietet aus diesem Grund am 22.03.2022 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Aula am Nierspark 35 eine individuelle Laufbahnberatung an. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Über das Berufskolleg und die vielfältigen Möglichkeiten den schulischen Werdegang mit einem beruflichen Schwerpunkt fortzusetzen, können sich interessierte Schüler auch auf der Homepage (https://www.berufskolleg-geldern.de/) informieren.