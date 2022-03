Willy-Brandt-Berufskolleg : Friedenszeichen auf dem Schulhof

Duisburg Ein großes, sichtbares Zeichen für den Frieden haben jetzt die Schülerinnen und Schüler des Rheinhauser Willy-Brandt-Berufskollegs gesetzt. Denn die Geschehnisse in der Ukraine beschäftigen die jungen Menschen sehr.

Der Angriff auf die Ukraine geht auch an den Schülern des Willy-Brandt-Berufskollegs (WBBK) in Rheinhausen nicht unbemerkt vorbei. Das Thema ist für die Schülerschaft als auch für die Lehrkräfte sehr präsent.

Die Schulgemeinschaft des Willy-Brandt-Berufskollegs stand gemeinsam Schulter an Schulter für den Frieden in einem Peace-Zeichen zusammen.

Schüler demonstrieren in Duisburg

Schüler demonstrieren in Duisburg : „Kommt der Krieg jetzt auch zu uns?“

Die Klassen des WBBKs haben viele Aktionen geplant, die in dem Zeichen des Friedens gemündet sind: So haben die Auszubildenden für Büromanagement Luftballons in gelb und blau, die Schülervertreterin eine Spendenbox, andere Schülerinnen und Schüler haben Plakate mit dem Worten „Stop War!‘ und vieles mehr organisiert.