Per Helikopter und vom Boden aus : Gelderns Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

Geldern Die Stadt setzt auf eine Kombination aus Vorbeugung, biologischer Bekämpfung und mechanischen Maßnahmen. Auch Hilfe für Privatleute ist möglich.

Ende April und Anfang Mai soll es dem Eichenprozessionsspinner in Geldern an den haarigen Kragen gehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird sowohl per Helikopter als auch mit leistungsstarken Turbinen und mit Hilfe einer elektrostatischen Vernebelung vom Boden aus ein Spritzmittel, das den „Bacillus thuringiensis“ enthält, in der Nähe von stark frequentierten öffentlichen Bereichen ausgebracht. Betroffen ist zum Beispiel das Umfeld von Schulen, Kindergärten, öffentlichen Straßen und Plätzen, deren Nutzer schon unter den giftigen Härchen des Eichenprozessionsspinners zu leiden hatten.

Christian Kronenberg von der Grünflächenabteilung im Gelderner Tiefbauamt: „Alle Jahre zeigt sich der Eichenprozessionsspinner im Stadtgebiet und sorgt für Verunsicherung bei den Bürgern. Durch die Spritzung soll erreicht werden, dass die Raupen die behandelten Blätter fressen und verenden, bevor sie in das Larvenstadium kommen.“ Das Nesselgift in den Härchen des Eichenprozessionsspinners, so Kronenberg, kann in Haut und Schleimhaut eindringen und bei Mensch und Tier gefährliche allergische Reaktionen auslösen. Sollten sich trotz dieser Vorkehrungen an Bäumen ein Befall zeigen, würden die Nester im Sommer mechanisch abgesaugt und abgesammelt. Als weitere Maßnahme gegen den Schädling hat die Stadt Geldern zusätzlich und gezielt Nistkästen aufgehängt, in denen heimische Singvögel brüten sollen. Für sie bietet der Eichenprozessionsspinner eine potenzielle Nahrungsquelle.