Künstlerin Alex Bons aus Kerken : Frühling trifft auf den Ukraine-Krieg

„An dem Thema kommt keiner vorbei“, sagt Künstlerin Alex Bons. So hat sie sich entschieden, dass die aktuelleTitelseite des Heimatblatts für Aldekerk, Obereyll, Rahm und Stenden die Farben der Ukraine trägt.

Die Wegweiser auf dem Bild zeigen, dass Kiew mit 1890 Kilometern gar nicht so weit weg ist. Ist es auch nicht. Nicht nur das Fernsehen bringt die Bilder der umkämpften Gebiete ganz nah, auch die ersten Flüchtlinge kommen an. „Das Thema bewegt sehr“, sagt die Künstlerin. An dem kommt wirklich niemand vorbei.