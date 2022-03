Aufruf der Gelderner Bürger : Gastfamilien für Flüchtlinge gesucht

Geldern Das Jugendamt sucht außerdem Ehrenamtliche, die eine Vormundschaft für Kinder übernehmen möchten, die ohne Eltern nach Deutschland kommen.

Noch ist unklar, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Geldern kommen werden. Die Stadt bereitet sich aber jetzt schon darauf vor, dass auch unbegleitete, minderjährige Flüchtlingskinder aufgenommen werden müssen. „Die bestehenden Einrichtungen sind größtenteils schon ausgelastet, weshalb wir zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für unbegleitete Kinder schaffen wollen, damit wir so gut wie möglich vorbereitet sind“, sagt Walburga Bons, Leiterin der Abteilung für pädagogische Dienste bei der Stadt Geldern. Gastfamilien Die Stadt Geldern sucht Familien, die bereit sind, geflüchtete Kinder bei sich aufzunehmen. Einige Bürger hätten sich sogar schon gemeldet und ihre Bereitschaft signalisiert. „Zurzeit ist die Situation aufgrund der aktuellen Lage noch ziemlich unübersichtlich“, berichtet Bons. „Es gibt die vielfältigsten Gründe, warum ein Kind hier ohne familiären Anschluss ankommen könnte. Wir erwarten zum Beispiel, dass Kinder aus ukrainischen Kinderheimen nach Geldern kommen werden.“ Zum möglichen Zeitraum, wie lange die Kinder in Geldern voraussichtlich bleiben würden, „kann zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch niemand etwas sagen“, merkt Bons an. Der Pflegekinderdienst der Stadt Geldern steht potenziellen Gastfamilien jederzeit als Ansprechpartner bereit und hilft dabei, dringende Fragen zu klären. Gastfamilien, die Kinder aufnehmen, erhalten außerdem eine finanzielle Unterstützung.

Hilfe für Kriegsopfer in Neuss : 800 Ukraine-Flüchtlinge in der ZUE untergebracht

Ähnlich wie beim Verfahren von Pflegefamilien werden die interessierten Gastfamilien in einem beschleunigten Verfahren vom Jugendamt der Stadt Geldern überprüft, ob auch alle Voraussetzungen vorliegen, damit sie als mögliche Gastfamilien infrage kommen. „Das sind zum Beispiel einige formale Punkte wie zum Beispiel das Vorlegen des polizeilichen Führungszeugnisses“, erklärt Walburga Bons.



Kontakt Interessierte Familien werden gebeten, sich unter Angabe des Namens und einer Telefonnummer per E-Mail unter jugendamt@geldern.de an das Gelderner Jugendamt zu wenden. Wer sich schon im Vorfeld über den Bereich „Pflegekinderdienst“ informieren möchte, findet einige Informationen auf der Internetseite der Stadt Geldern unter www.geldern.de/de/dienstleistungen/pflegekinder.



Vormundschaft Neben Gastfamilien sucht die Stadt Geldern außerdem Personen, die sich vorstellen könnten, ehrenamtlich eine Vormundschaft – also die gesetzlich geregelte Fürsorge – für ein unbegleitetes minderjähriges Flüchtlingskind zu übernehmen. Dies betrifft zum Beispiel die Vermögens- oder Personensorge und die gesetzliche Vertretung gegen über Dritten. „Ein Vormund hilft zum Beispiel dabei, Anträge zu stellen oder übernimmt Behördengänge“, erklärt Walburga Bons. Übernehmen kann eine Vormundschaft jeder, der volljährig ist. Eine bestimmte Grundqualifikation wie beispielsweise eine pädagogische oder juristische Grundausbildung benötigt ein Vormund nicht.