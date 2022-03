Drastischer Einbruch bei Hückeswagener Privatschule : Berufskolleg wirbt um duale Schüler

Schulleiter Gunnar Mühlenstädt hält symbolisch die Tür auf für weitere Jungen und Mädchen, die am Berufskolleg auf dem dualen Weg eine Ausbildung und ihr Abitur machen wollen. Foto: Berufskolleg

Hückeswagen Die Zahl der Schüler am Berufskolleg Hückeswagen, der Privatschule Bergischer Unternehmer, ist während der Pandemie um 75 Prozent (!) zurückgegangen. Nun will die Schulleitung aktiv auf die jungen Menschen zugehen.

Mal wieder hat Corona Schuld: Die Pandemie hat, zumindest ist das die Einschätzung am Hückeswagener Berufskolleg, für einen deutlichen Einbruch bei den Bewerberzahlen in den Partnerunternehmen der Privatschule für die unterschiedlichen Ausbildungsberufe gesorgt. Was natürlich ebenfalls für einen signifikanten Rückgang bei den Schülerzahlen gesorgt hat. „Das ist mehr, als man bei üblichen Schwankungen erwarten kann“, betont Dr. Alexander Geist, Leiter der kaufmännischen Ausbildung im Berufskolleg, das seit Juli 2011 im ehemaligen Marienhospital untergebracht ist. Er sehe als Grund dafür, dass durch die Pandemie-Einschränkungen die Bindung zwischen Schulen und Betrieben gekappt worden sei. „Normalerweise gehen die Neunt- und Zehntklässler zu Praktika in die Betriebe. Das ist eine Art natürlicher Zugang, der nun praktisch komplett weggefallen ist,“ sagt Geist.

Das bekommt die Berufsschule von den Ausbildungspartnern exakt so gespiegelt. Schulleiter Gunnar Mühlenstädt ergänzt: „Es ist nicht so, dass die Schülerzahlen insgesamt eingebrochen wären, wodurch der aktuelle Status ja auch erklärt werden könnte.“ Zwar sei insgesamt – und das wohl auch noch in den kommenden Jahren andauernd – ein Rückgang zulasten der Ausbildungsberufe und in Richtung der Universitätsausbildung festzustellen. „Aber die Zahlen, die wir jetzt aktuell haben, lassen sich damit nicht erklären. Diese Lücke ist eindeutig durch das Informationsdefizit in den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie entstanden“, unterstreicht Mühlenstädt.

Info Der März ist der Bewerbermonat Plätze Wie Schulleiter Gunnar Mühlenstädt mitteilt, gibt es für den nächsten Ausbildungsbeginn im August/September noch zahlreiche freie Stellen. Termine Das Webinar findet am Donnerstag, 10. März, 18 Uhr online statt, der Bewerbertag ist für Samstag, 26. März, 10 bis 14 Uhr im Berufskolleg, Goethestraße 83, vorgesehen. Es gelten die dann aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Anmeldung Interessierte Jugendliche können sich in der Schule unter ☏ 02192/9337258 oder per E-Mail an kontakt@bk-hw.de anmelden.

Woher sollten die Schüler auch wissen, welche Möglichkeiten sie für eine berufliche Bildung und Ausbildung hätten, wenn sie diese nicht im Rahmen von Berufspraktika kennenlernen könnten? „Gleiches gilt auch für unser Angebot am Berufskolleg – das ist auch nicht überall bekannt“, bedauert der Schulleiter.

Um diesem Informationsproblem zu begegnen, hat sich die Schulleitung ein dreistufiges Modell überlegt. „Wir wollen verstärkt und aktiv auf die Schülerinnen und Schülern zugehen“, sagt Geist. „Wir haben uns gedacht, dass wir den Jugendlichen Zeit und Raum geben wollen, um Betriebe und Berufe kennenzulernen.“ Im ersten Schritt, der bereits begonnen hat, gehen Auszubildende am Berufskolleg für das Format „20 Minuten – zwei Berufe!“ in die Schulen. „Sie informieren dort über ihre Ausbildung, über den Beruf, den sie erlernen und ihre jeweilige persönliche Situation“, erläutert Geist. Das sei auch schon sehr gut angenommen worden. Auch weil die Berührungsängste und die Hemmschwellen, ins Gespräch zu kommen, wesentlich niedriger seien, wenn fast Gleichaltrige als Kommunikationspartner bereitstünden. „Es hilft den Jugendlichen auch, dass sie aus erster Hand und authentisch etwas direkt von einem Zerspanungsmechaniker-Azubi über seinen Berufs- und Ausbildungsalltag erfahren – sicherlich mehr, als wenn ich da was erzähle, der ich nie eine solche Ausbildung gemacht habe“, sagt Geist.

Da naturgemäß mit diesen Besuchen, die noch bis Ende März weiterlaufen sollen, nicht alle Schüler erreicht werden können, wird es am Donnerstag, 10. März, ein Online-Seminar mit exakt diesen Inhalten geben (s. Info-Kasten). „Das ist dann auch für Eltern interessant, die in den Schulen natürlich nicht dabei sind“, wirbt Mühlenstadt. Zu diesem kostenfreien Webinar kann sich jeder im Sekretariat des Berufskollegs anmelden, der Interesse an der Thematik hat.