Vortrag für Schüler der Liebfrauenschulen : Vortrag warnt Schüler vor den negativen Folgen des Konsums

Geldern Prof. Alexander Lohner kam nach Geldern an die Liebfrauenschule, um vor Schülern über skandalöse „Kinderarbeit“ zu sprechen. Er zeigte aber auch Alternativen auf.

Die Globalisierung und der Lebensstil der Industriestaaten, berichtete Lohner, hätten weltweit Industrien etabliert, welche die Menschen im Süden – vor allem Frauen und Kinder – in ihrer Arbeitskraft, aber auch gesundheitlich ausbeuten. Man denke an die Kleidungs- und Blumenindustrie oder an die Müllberge dieser Erde, wo Menschen nach verwertbaren, aber zum Teil hochgiftigen Abfällen unseres Überflusses suchen, zum Beispiel nach Gegenständen aus Blei.

Lohner wies in seinem Vortrag in Geldern aber auch auf Alternativen hin. „Durch den Kauf von fair gehandelten Produkten können wir als Konsumenten ein Umdenken in der Industrie bewirken und für die Menschen im Süden bessere Lebensverhältnisse ermöglichen“, so Lohner abschließend.