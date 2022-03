Aktion der 4b der Issumer Nikolausgrundschule : Friedenstauben für die Ukraine

Issum Die Kinder der Klasse 4b der Nikolausschule malen bunte Postkarten. Der Erlös soll den Menschen helfen, die nach der Flucht in Issum ankommen. Die Aktion kommt sehr gut an.

Das Projekt, das vor einer Woche gestartet ist, ist zum Selbstläufer geworden, sagt Klassenlehrerin Friederike Cox. Vom Religions-, Sach- und Deutschunterricht wird Zeit abgezwackt, um die bunten Friedenstauben zu malen. Fast 800 Euro sind mittlerweile durch den Verkauf der Postkarten zusammen gekommen. Die Idee dazu hatten die Kinder selbst. „Weil wir der Ukraine Geld spenden und helfen wollen“, sagt Paulina. In den Nachrichten habe sie keine schönen Dinge gesehen. „Menschen die weinen, Häuser die zerstört sind“, beschreibt Jette, was sie gesehen hat. Der Krieg war auch Thema im Unterricht. Es geht an den Kindern nicht vorbei. „Wir haben eine sehr gute Klassengemeinschaft“, sagt Lehrerin Friederike Cox. Es durften jede Menge Fragen gestellt werden. Die Schüler wollten aber nicht hilflos zuschauen, sondern handeln. Da kam die Idee mit den Postkarten. „Die können an Nachbarn und Bekannte verteilt werden“, erklärt Louisa. „Meine Oma hat sich sehr gefreut, dass wir den Menschen in der Ukraine helfen wollen“, sagt Lia. Manche Eltern nehmen die Postkarten auch mit zur Arbeit und verteilen sie dort. Und mancher gibt auch mehr, wenn er hört, wofür der Erlös ist. Wer nicht in der Nachbarschaft der Kinder wohnt, der könne auch bei der Schule anrufen, dann werden Karten zurückgelegt, sagt Friederike Cox. Zu erreichen ist die Nikolausschule unter der Nummer 02835 2866. Mit dem Kollegium werde noch abgestimmt, wohin das Geld geht. Angedacht ist, damit die Flüchtlinge zu unterstützen, die in Issum ankommen. Für Montag ist eine Aktion mit der ganzen Schule geplant. Auf dem Schulhof wird um 10 Uhr das Lied „Ein bisschen Frieden“ von Nicole angestimmt.