Sportliche Aktion von Gemeinde und ATV : Fitness für Kinder an Bewegungshaltestellen

Aldekerk An einigen Plätzen in Aldekerk wird spielerisch zu kleinen Fitness-Übungen eingeladen. Auf Schildern befindet sich ein QR-Code, der gescannt werden kann.

„Als wir von dieser Aktion gehört haben, war uns sofort klar: Das machen wir. Es ist doch super, Kinder mit Spaß an Bewegungsangebote heranzuführen und die positiven Effekte für ihre Entwicklung zu nutzen“, so die Kinder- und Jugendsportbeauftragte des TV Aldekerk, Anja Kopp. Unterstützung gibt es von der Gemeinde Kerken. „Wir freuen uns, dass der TV Aldekerk das Angebot nach Kerken geholt hat und unterstützen das gerne, indem wir den Rundgang über unseren Partner Niederrhein Tourismus auf die Seite der Tourenplaner-App ,Outdoor Active‘ gebracht haben“, sagt Nicole Thisssen, Tourismus- und Wirtschaftsförderin der Gemeinde Kerken. Dies ermögliche einen schnellen Zugang zur Strecke und zu den Videos, direkt per Smartphone .

Die Bewegungshaltestellen laden zum sofortigen Mitmachen ein – unabhängig von Kinderturnstunden, Material und Räumlichkeiten. Insgesamt gibt es auf einem Rundkurs durch Aldekerk zehn Haltestellen in Form von Schildern, auf denen ein QR-Code zu finden ist. Dieser führt direkt zur Bewegungsaufgabe auf der Website kinderturnen.de. Dort werden kleine Helden zu Robotern, tanzen mit „Taffi“ oder versuchen sich in „Parkour“. Dabei kann jeder seine Runde und seine Haltestellen selbssttändig auswählen, und die Kinder können die Übungen ihrem Leistungsvermögen anpassen. Stationen sind zum Beispiel an den Spielplätzen Ackermansfeld und Broecksteeg und am Kindergarten Spatzennest.