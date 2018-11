Geldern: 17-Jähriger in Flüchtlingsheim sexuell missbraucht

17-Jähriger in Flüchtlingsheim in Geldern sexuell missbraucht

Geldern Am Donnerstagabend soll ein Asylbewerber einen Jugendlichen aus Geldern vergewaltigt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Flüchtling aus Syrien den 17-Jährigen auf der Straße angesprochen und ihm Alkohol und Drogen angeboten haben.

Der Jugendliche sei gegen 19 Uhr an der Bahnhofsstraße angesprochen worden. Dabei habe der 33-jährige mutmaßliche Täter den 17-Jährigen bedrängt und ihm am Ärmel gezogen. Aus Angst sei der Jugendliche mit in die Wohnung des Mannes gekommen - der Asylbewerber wohnt in der kommunalen Flüchtlingsunterkunft an der Walbecker Straße. Dort sollen beide Alkohol getrunken und Drogen genommen haben. Welche Drogen es waren, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Gegen den Willen des 17-Jährigen sei es dann zum Geschlechtsverkehr gekommen.