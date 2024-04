Prozess vor dem Landgericht Wuppertal 29-Jähriger attackiert Pfandflaschen-Sammler

Täter und Opfer waren sich dort zufällig begegnet. Im Urteil des Amtsrichters steht, der mittlerweile 29-Jährige habe damals ein hilfloses Opfer gesucht, an dem er „seinen Frust ablassen“ könne. Der Angeklagte hatte den Flaschensammler am Bahnhof angesprochen und 20 Euro gefordert, die dieser ihm angeblich schulden würde. Nachdem das Opfer entgegnet hatte, ihn nicht zu kennen, stieß der Solinger den Mann eine Treppe herunter in Richtung eines Fahrstuhls.