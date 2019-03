Initiative in Straelen : Aktionen für Spielplatz Nettesheimstraße

Werner Borghs, Elena Brimmers und Cornelia Janßen (v.l.) gehören dem Vorstand des neuen Spielplatzvereins an. RP-ARchivfoto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Aus der Initiative in Straelen ist ein Verein geworden. Umgestaltung erfolgt in Absprache und mit Hilfe der Stadt.

Cornelia Janßen ist frohgemut. „Schritt für Schritt erreichen wir unser Ziel“, meint die Straelenerin. Das Ziel ist, aus dem Spielplatz an der Nettesheimstraße einen Treffpunkt für alle Altersgruppen und einen geschützten Raum für die Kleinen zu machen. Dafür sollen in den nächsten zwei Monaten einige Umgestaltungsmaßnahmen in Angriff genommen werden, in Absprache und teilweise mit Unterstützung der Stadt.

Die vergangenen Wochen waren vor allem mit formalrechtlichen Aufgaben gefüllt. Aus der Initiative wurde ein Verein. Die Initiative hatten im vergangenen November Anwohner der Nettesheimstraße gestartet, um den Spielplatz zu erhalten. Der sollte nämlich nach einem Ratsbeschluss von Dezember 2016 langsam, aber sicher „auslaufen“. Die Initiative erarbeitete ein Konzept für ein neues „Gesicht“ des Spielplatzes als Multifunktionsgelände und Treffpunkt für alle Generationen, bekam Unterstützung aus der Politik und kurz vor Weihnachten schließlich auch „grünes Licht“ aus dem Rathaus.

Info Das ist der neue Spielplatzverein Vorsitzende Cornelia Janßen



2. Vorsitzende Yvonne Siede



Geschäftsführer Werner Borghs, Klaus Siede



Schriftführer Elena Brimmers, Helge Engelien

In den nächsten Wochen stehen laut Cornelia Janßen, die zur Vereinsvorsitzenden gewählt wurde, einige Arbeiten an. Eine Begehung mit der Stadt hat ergeben, was vordringlich ist. Über die Reihenfolge der einzelnen Maßnahmen gibt es Dienstag noch ein Abstimmungsgespräch mit der Stadt. Zunächst entferne die Stadt Dornensträucher und eine vorgelagerte Hecke, die dem geplanten Bouleplatz im Weg steht.

Einige Sträucher müssen Tischen und Sitzen unter einem Baum weichen, die einen schattigen Aufenthaltsplatz bieten sollen. Eine kleine Hecke zum Versteckspielen für die Kinder soll gesetzt werden, die Schaukel erhält einen anderen Platz und wird mit einer Eltern-Kind-Tandemschaukel bestückt. „Das Geld dafür wollen wir innerhalb von drei Monaten über das Niersfunding der Volksbank an der Niers bekommen“, erklärt Cornelia Janßen. Das Ausschachten der Boulebahn soll durch die Stadt und gegebenenfalls mit Unterstützung eines Landschaftsgärtners erfolgen. Die poröse Gummisitzfläche auf der Mauer am Sandkasten ist zu erneuern. „Und als Letztes wollen wir das große Spielelement in der Mitte des Platzes angehen“, kündigt die Vorsitzende an. Aber auch ohne dieses werde man zum Sommer hin einen attraktiven Spielplatz und Treffpunkt für die Nettesheimstraße hingekriegt haben.

Die Werbetrommel für sich und sein Anliegen will der Spielplatz Nettesheim e.V. „Spielen für alle“, so der offizielle Name, in der nächsten Zeit kräftig rühren. Beim Frühlingserwachen am Sonntag, 7. April, ist er mit einem Stand auf dem Markt vertreten. Dann werden Flyer und Visitenkarten verteilt, um mehr Mitglieder zu gewinnen. Und da die Gemeinnützigkeit anerkannt ist, kann der Verein auch mit dem Gewinnen von Sponsoren beginnen. Da hat es schon einen Erfolg gegeben. „Ein Straelener Unternehmen will zu unseren Gunsten eine Tombola durchführen“, freut sich Cornelia Janßen.