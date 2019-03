Unfall auf der Krefelder Straße: Fahrer bei Crash mit Baum schwer verletzt

Am 22.03.2019 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 47 jähriger Mann aus Krefeld mit einem Ford Mondeo die Krefelder Straße (L478) in Geldern und kam auf diesem Streckenabschnitt aus bisher noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Foto: Guido Schulmann

Geldern Ein 47-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Wagen von der Krefelder Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Mann aus Krefeld ist schwer verletzt.

(RP) Am Freitagabend ist es zu einem schweren Unfall auf der Krefelder Straße in Geldern gekommen. Wie die Polizei am Samstag meldete, war ein 47-jähriger Mann aus Krefeld gegen 19.30 UHr mit einem Ford Mondeo auf der L478 unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur B9 kam er aus noch unbekannten Gründen mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Bei dem Unfall zog sich der 47-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Krefelder Straße komplett gesperrtm, das erheblich beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 7500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Geldern zu melden, Telefon 02831 1250.