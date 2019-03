Fußball : SV Sevelen bejubelt späten Ausgleich

Sevelens Torjäger Philipp Langer nutzte in allerletzter Minute einen Elfmeter zum Ausgleich. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Vier Mannschaften kämpfen um die zwei Plätze für die Bezirksliga. Fünf Teams im Abstiegskampf.

Von Per Feldberg und Sven van Bühren

Zehn Spieltage vor dem Saisonende steigt die Spannung in der Kreisliga merklich an. Vier Mannschaften kämpfen um die beiden Aufstiegsplätze in die Bezirksliga. Und fünf Teams befinden sich mitten im Abstiegskampf.

SC Blau-Weiß Auwel-Holt – Arminia Kapellen 0:1 (0:0). Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen und klarer Feldüberlegenheit mussten sie die Gastgeber am Ende mit 0:1 geschlagen geben. Den Siegtreffer für Kapellen erzielte in Minute 61 Marcus Brouwers. Entsprechend bedient war Auwel-Holts Trainer Lars Allofs nach der Partie. „Das war unser bestes Spiel seit Oktober. Wir hatten Chancen über Chancen, waren aber nicht effektiv genug.“ Kapellens Co-Trainer Frank Käter erklärte nach der Partie: „Das war ein ganz glücklicher Erfolg, den wir nur Torwart Marvin Domagalla zu verdanken haben.“

Union Wetten – Siegfried Materborn 3:1 (2:1). Denn ersten Erfolg nach zehn sieglosen Spielen konnte Union Wetten im Kellerduell gegen Siegfried Materborn einfahren. Kai Hermsen brachte die Platzherren in Führung (20.). Doch Materborn antwortete nur fünf Minuten später durch Lukas Limper mit dem Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Stefan Gietmann für die erneute Führung der Unioner (44.). Nach dem Seitenwechsel sorgte in Minute 55 David Hundertmarck für die Entscheidung. „Das war ein überlebensnotwendiger Sieg für uns, der auch verdient war“, resümierte Marcel Lemmen, Trainer der Gastgeber, nach der Partie. „Die Niederlage geht in Ordnung. Wir haben den Abstiegskampf heute einfach nicht angenommen“, war Siegfried-Trainer Ingo Pauls enttäuscht.

SV Donsbrüggen – Uedemer SV 1:0 (0:0). In einer zerfahrenen Partie auf knüppelharter Asche hatten sich beide Trainer schon fast mit einer Punkteteilung abgefunden, ehe Rückkehrer Torben Bucksteeg in Minute 90 per Kopfball den Siegtreffer erzielen konnte. „Das war fürs Team, das derzeit sehr stark personell gebeutelt ist, natürlich Balsam“, freute sich Christian Roeskens über den späten Siegtreffer. „Wir hatten auch nur kleine Chancen, mehr war auf dem Platz nicht drin. Unglücklich natürlich der Gegentreffer nach Standard in der letzten Minute“, ärgerte sich Martin Würzler nach der Partie.

SGE Bedburg-Hau II – Alemannia Pfalzdorf 1:3 (0:2). Leider war in diesem Spiel Schiedsrichter Jan Olster der einzige Akteur auf dem Platz, der kein A-Liga-Niveau hatte. Die Gäste vergaben ihre erste Chance durch einen Handelfmeter, als Lars Völpert erst an Keeper Felix Meyer scheiterte, im Nachsetzten jedoch den Ball über die Linie drückte, dabei aber mit Meyer zusammenprallte, der daraufhin mit einer Platzwunde vom Platz musste und der Referee den vorher angezeigten Treffer zurücknahm. Die SGE verteidigte hochstehend, mussten aber nach einem schönen Konter der Gäste das 0:1 durch Martin Koenen hinnehmen (22.). Die 2:0-Pausenführung für die Alemannen erzielte dann Völpert, der diesmal nach berechtigtem Foulelfmeter vollstreckte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber auf und erspielten sich gegen immer müder werdende Pfalzdorfer eine Chance nach der anderen. Doch nur Leon Müller traf sehenswert per Kopf ins Tor (70.). Das 1:3 durch Lars Henning fiel in Minute 90. „Wir haben nach dem Seitenwechsel förmlich um Gegentore gebettelt und waren kräftemäßig am Ende, nehmen den Dreier aber gerne mit“, erklärte Alemannen-Coach Thomas Erkens. „Wir haben bei den Gegentoren zu viele Fehler gemacht und vorne leider vergessen, das Tor zu machen“ analysierte Raphael Erps die Niederlage.

SV Grün-Weiß Vernum – BV Sturm Wissel 3:3 (2:1). Christoph Dickmans erzielte den Vernumer Führungstreffer (13.). Maximilian Janssen egalisierte kurze Zeit später per Elfmeter (21.). Daraufhin hatten die Gastgeber eine sehr gute Phase und gingen durch Julian Tschada (26.) und erneut Dickmans (48.) mit 3:1 in Führung. Doch die Gäste gaben sich nicht auf und konnten durch den Doppelpack von Ruben Thul (68., 75.) noch einen Punkt aus Vernum entführen. „Es ist eine gefühlte Niederlage. Wir waren insgesamt besser, doch haben es verpasst, den Sack zuzumachen. Das tut mir leid für die Mannschaft, die natürlich enttäuscht ist“, reflektierte Vernums Coach Sascha Heigl das Spiel.

SV Sevelen – TSV Weeze 1:1 (0:1). Der Tabellenführer aus Weeze konnte dem Bezirksliga-Absteiger „nur“ einen Punkt abnehmen, da der SVS sehr spät zuschlug. Fast mit dem Halbzeitpfiff brachte Louis Pacco die Weezer in Führung (45.+1). In der zweiten Halbzeit verpasste der TSV es dann, eine seiner vielen Torchancen zu verwerten. Erst in der Nachspielzeit fiel der Ausgleich durch Philipp Langer, der einen Elfmeter im Tor unterbrachte (90.+1). „Der eine Punkt ist natürlich glücklich, wenn man so spät noch trifft. Doch wir haben Moral bewiesen“, so SVS-Coach Gunnar Gierschner über die Punktteilung. „Das ist sehr bitter für uns. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon den Sack zu machen müssen, doch haben unsere Chancen nicht genutzt“, ärgert sich Zalewski.

Viktoria Winnekendonk – SV BW Herongen 0:3 (0:1). Der klare Favorit aus Herongen konnte sich gegen den Tabellenvierzehnten deutlich durchsetzen und zeigte eine souveräne Vorstellung. Zum Auswärtssieg trafen Marvin Birken (28.), Pascal Bially (63.) und Tim Oploh (79.). Nach dem 0:2 waren die Gastgeber endgültig geschlagen und brachten nicht mehr viel zustande. „Uns fehlte der unbedingte Wille. Der Gegner war bissiger. So spitzt sich unsere Tabellensituation jetzt weiter zu“, hadert der Viktoria-Coach Sven Kleuskens.