Telekommunikation in Geldern : Telekom will Lüllinger Firma Telefon kappen

Info

Sie haben auch ein Anliegen? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an die Redaktion in Geldern. Die Redakteure sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar unter 02831 139 270, per E-Mail an redaktion.geldern@rheinische-post.de, Stichwort „Bürgermonitor“. Sie können das Thema auch auf der Facebook-Seite der RP Geldern mitteilen.