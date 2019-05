Nach schwieriger Standortsuche : Lösung für Veerter Feuerwache in Sicht

Das alte Feuerwehrhaus des Veerter Löschzugs an der Schulstraße hat ausgedient. Es ist zu klein und die Technik veraltet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Veert Kehrtwende in der Standortfrage für das neue Feuerwehrhaus: Eine Bebauung auf dem Lüssfeld ist nun doch möglich. Das gegenüberliegende Wäldchen am Van-der-Velden-Weg muss voraussichtlich nicht gefällt werden.

Über Wochen hatten Politiker und Vertreter der Stadtverwaltung, Nachbarn und Feuerwehrleute diskutiert. Die Frage: Wo soll die neue Feuerwache des Veerter Löschzugs gebaut werden? Zuletzt blieb nur ein Waldstück am Van-der-Velden-Weg, das den Anwohnern als „Büschchen“ bekannt ist.

Dass das 2500 Quadratmeter große Wäldchen gefällt wird, ist aber wahrscheinlich doch nicht notwendig. Denn in der Standortfrage zeichnet sich eine Lösung ab. Wie die Stadt Geldern am Freitag mitteilte, ist Bürgermeister Sven Kaiser im Gespräch mit den Grundstückseigentümern des künftigen Baugebiets Lüssfeld – direkt gegenüber des Wäldchens. Und die Gespräche, so Kaiser, seien erfolgreich verlaufen.

Info Initiative für das „Büschchen“ in Veert Anstoß der Diskussion war eine Bürgerinitiative, die Unterschriften für das Wäldchen gesammelt hat. Beteiligt waren die Veerter Thomas Wollrab, Franz Kubon und Hanneke Hellmann.

„In der vergangenen Woche habe ich die Zusage von der Familie Rademacher erhalten, dass die neue Feuerwache dort errichtet werden kann“, teilte der Bürgermeister am Freitag mit. „Und zwar an einer Position, die bereits von den betroffenen Feuerwehrleuten für ihre Zwecke als geeignet angesehen wird.“ Der Plan sei, dass sich das neue Feuerwehrgerätehaus an die bestehende Bebauung der Grunewaldstraße anschließt und auch in die künftige Bebauung einfügt.

Voraussetzung ist jedoch eine Zustimmung der Politik. Die Verwaltung der Stadt Geldern will, so hieß es in der Mitteilung, das weitere Verfahren in den Fachausschüssen beraten. Das Ziel sei zunächst, das Bauleitplanverfahren für das gesamte Gebiet Lüssfeld so schnell wie möglich abzuschließen.

Auslöser für die Suche nach einem neuen Standort für die Feuerwache in Veert war der Brandschutzbedarfsplan. Der hatte gezeigt, dass das alte Gerätehaus an der Schulstraße zu klein, veraltet und ungünstig gelegen sei – direkt neben einer Grundschule. Auf der Suche nach einem neuen Standort für die Feuerwehrleute blieben lediglich das Wäldchen und das Lüssfeld als machbar übrig. Da die Diskussion zwischenzeitlich hoch gekocht war, hatte es Ende März einen öffentlichen Infoabend mit Anwohnern, Feuerwehr und Bürgermeister Sven Kaiser in der Ortschaft gegeben.

Schon da wurde darauf verwiesen, dass sich Kaiser seit längerer Zeit in Gesprächen mit der Familie Rademacher und ihrem Rechtsanwalt Peter Küppers befindet. Nun gibt es erstmals ein spruchreifes Ergebnis. „Der Standort des Wäldchens war aus meiner Sicht immer die notwendige Alternativlösung, falls sich keine Möglichkeit auf der Fläche Lüssfeld ergeben würde“, so Sven Kaiser. „Es war stets der Wunsch aller Beteiligten, so auch der Familie Rademacher, den vernünftigsten Standort zu finden.“