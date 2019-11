Landgard Herongen : Esser wechselt zu Veiling Rhein-Maas

Mit Cees Hoekstra übernimmt er nach dem Ausscheiden von Franz-Willi Honnen die Geschäftsführung.

Zu Jahresbeginn gibt es eine neue Geschäftsführung bei Veiling Rhein-Maas. Günther Esser und Cees Hoekstra führen gemeinsam die Geschäfte. Esser war zuletzt Geschäftsführer der Landgard Fachhandel GmbH & Co. KG. Hoekstra war ehemals Geschäftsführer der Versteigerung in Eelde von Royal Flora Holland. Mit Franz-Willi Honnen war er seit August 2018 Mitglied der Geschäftsführung von Veiling Rhein-Maas.

Die beiden erfahrenen Manager werden nach dem Ausscheiden von Franz-Willi Honnen gemeinsam die operative Geschäftsführung von Veiling Rhein-Maas. „Wir setzen mit dieser Personalentscheidung auf Kontinuität und erfahrene Manager aus der Grünen Branche für den Versteigerungsmarktplatz Herongen in Deutschland. Es geht um die Weiterentwicklung des starken stationären Uhrengeschäftes bei gleichzeitig zukünftig schnellerer Umsetzung und Weiterentwicklung von Bausteinen wie Webshop, Uhrvorverkauf oder Fernkauf. Die Veiling Rhein-Maas ist mit unserer Fachhandelseinheit das Herzstück unserer wichtigen Fachhandelsaktivitäten der Sparte Blumen & Pflanzen“, so Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender von Landgard.

Günther Esser ist 59 Jahre alt, lebt in Mechernich und ist Diplom-Ingenieur. Er hat sein komplettes Berufsleben in der Grünen Branche absolviert. Er war zuletzt gemeinsam mit den Herren Herzberg und Bader Geschäftsführer der Landgard Fachhandel GmbH & Co. KG. Die Landgard Fachhandel verantwortet die Einheiten Cash & Carry, Fachhandelsvertrieb und Trendways und erzielt einen Umsatz von über 350 Millionen Euro. Zuvor war Esser Bereichsleiter Landgard Fachhandel und Bereichsleiter Cash & Carry Märkte mit einer Führungsverantwortung für 600 Mitarbeiter. Von 2008 bis 2010 war er als Bereichsleiter bei Landgard verantwortlich für Produktentwicklung und Qualitätsmanagement. Vor seiner Landgard-Zeit sammelte Herr Esser positive Erfahrungen bei der Werner Eckert GmbH, 14 Jahre bei Obi als Bereichsleiter Sortimentsentwicklung, Import Garten, Category Management, Bereichsleiter Obi Gartenparadiese und Einkauf Pflanze.