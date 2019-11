Mahnwache : Schweigemarsch und stilles Gedenken

Schweigemarsch zum Standort der ehemaligen Synagoge. Foto: Grüne Geldern/Grüne

„So groß war die Beteiligung noch nie“, stellten die Mitglieder der Grünen fest, als sich der Platz am Nordwall 37 mit nahezu 100 Gelderner Bürgern füllte. Zum stillen Gedenken an die Geschehnisse und die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938 fand die jahrelang von Bernd Bianchi, Gründungsmitglied der Gelderner Grünen, am Leben gehaltene Mahnwache statt.

