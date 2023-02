Nachhaltigkeitskonzept hat sich bewährt Erfolgsgeschichte für „reparierBar“ in Geldern

Seit Mai 2022 reparieren Ehrenamtler aus dem Verein „reparierBar“ im Haus der Diakonie in Geldern kaputte Alltagsgegenstände. Zu jedem Termin gibt es etwa 20 bis 25 Anfragen, von denen die meisten noch vor Ort erledigt werden können. Bei etwa 20 Prozent fehlen Ersatzteile. So war es auch bei der 100. Reparatur. Familie Meuskens aus Geldern hatte im September einen mehr als 40 Jahre alten Staubsauger in die Werkstatträume am Ostwall 20 gebracht. Was dann folgte, ist eine Erfolgsgeschichte, die erst nach drei Monaten ihr Happy End fand.