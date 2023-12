Vorwürfe gegen früheren OGS-Mitarbeiter in Geldern Urteil im Missbrauchsprozess für Januar erwartet

Der Prozess um die Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen OGS-Betreuer an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern vor dem Klever Landgericht geht in die Verlängerung. Die Verteidigung hatte mehrere Beweisanträge gestellt, um ihren Mandaten zu entlasten. Unter anderem stellten sie die Glaubwürdigkeit von sechs der mutmaßlich von den sexuell motivierten Übergriffen betroffenen Kinder infrage. Da es keine „objektiven Beweise“ für die geschilderten Taten gebe, stehe Aussage gegen Aussage, führte der Anwalt des Angeklagten aus. Aus seiner Sicht gebe es erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der Aussagen mancher Kinder. Zum Teil habe es „gravierende Widersprüche“ in den Vernehmungen gegeben, die man durch ein psychologisches Gutachten überprüfen lassen wolle.