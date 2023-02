Die Pläne der CDU-Fraktion für Geldern Hallenbad und Aula am Standort belassen

Die Stadtentwicklung ist aus Sicht der CDU-Fraktion das zentrale Thema des neuen Jahres. Beim Besuch in der Redaktion der Rheinischen Post betonten Fraktionsvorsitzender Michael Cools und sein Stellvertreter Berthold Pauels, wie wichtig es aus ihrer Sicht war, den Immobilienbetrieb mit deutlich mehr Geld auszustatten. „Die Stadt muss handeln können“, so Pauels. Wenn Gebäude und Grundstücke auf den Markt kommen, könne die Stadt Geldern sich nun den Zugriff sichern. So könne man sicherstellen, dass man auch größere Gebiete, etwa die hinteren Bereiche nahe Geldertor und Ostwall, überplanen könne. Cools ergänzt: „Die Stadt muss die Flächen in der Hand haben.“ Dann könne man strategisch planen und werde nicht durch Investoren getrieben. „Das ist die Grundlage für Sozialpolitik. So können wir dafür sorgen, dass es auch günstigen Wohnraum in zentraler Lage gibt“, so Cools.